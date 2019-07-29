Порошенко отказался от охраны и уехал в Турцию

Экс-президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны и вместе с семьей покинул страну. Об этом пишет «Украинская правда», ссылаясь на свой источник.

Сообщается, что Порошенко вместе с семьей отправился в Турцию в Стамбул.

Как стало известно, они разделились и добирались до места в разные дни.

В издании также отмечают, что Порошенко отказался от государственной охраны, написав соответствующее заявление.

Как уточняется, бывший украинский президент, возможно, уехал в Турцию на отдых.

Ранее сообщалось, что на Порошенко совершили нападение.