WP призвала трезво взглянуть на политику Трампа

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Автор The Washington Post Фред Хайатт замечает, что в последнее время американцы пытаются смириться с возможностью избрания президента США Дональда Трампа на второй срок.

По его словам, речь идет о «нормализации», о которой предупреждали с тех пор, как Трамп пришел в власти. Однако она приняла не ту форму, которую могли ожидать американцы. Хотя после оскорбляющих расистских твитов и сексистских насмешек американского лидера многие хотели бы видеть в Овальном кабинете более цивилизованного главу государства, правительство и мир продолжают существовать. Трамп оскорбляет союзников США, но они остаются на американской стороне; Трамп вводит тарифы, но безработица остается низкой; Трамп грозит дефолтом, но потолок госдолга повышен. Автор допускает, что по этим причинам многие могут думать о том, что переизбрание Трампа не станет концом света. Хайатт предостерегает от подобной беспечности и заявляет, что второй срок может быть хуже первого.

В качестве одного из примеров приводится ситуация с КНДР. Любого другого президента раскритиковали бы за то, что он позволяет Северной Корее беспрепятственно наращивать ядерный и военный потенциал, однако в США благодарны, что Трамп не ввязывается в войну, и все держат языки за зубами. При этом взгляды Трампа — это взгляды США, поэтому ущерб может быть продолжительным. Хайатт делает вывод, что не так много вещей, за которые Трампу нужно быть благодарным, а американцы заслуживают лучшего.