У Навального диагностировали «крапивницу»

Врачи диагностировали у госпитализированного Алексея Навального аллергическую реакцию, известную как «крапивница». Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, его осмотрел врач-терапевт, который и поставил ему такой предварительный диагноз.

Кроме того, его осмотрел главный иммунолог-аллерголог столицы, поставивший Навальному диагноз «контактный дерматит в области лица и ангиоотек параорбитальной области».

Именно это, как подчеркивается, и вызвало отеки и высыпания на его лице.

Уточняется, что на настоящий момент состояние Навального удовлетворительное. В понедельник, 29 июля, будет решен вопрос о его выписке.

Ранее сообщалось, что Навальный госпитализирован.