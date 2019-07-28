В РФ нашли причину протеста Украины из-за поездки Медведева в Крым

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что украинская сторона выразила протест из-за визита российского премьера Дмитрия Медведева в Крым, так как хочет сохранить тему принадлежности полуострова. Об этом он написал в твиттере.

По словам Пушкова, Украине необходимо, чтобы эта тема оставалась «на плаву». Однако в других странах уже давно успокоились и приняли как данность принадлежность Крыма, добавил сенатор.

«Юридическое непризнание этого факта не меняет ровным счетом ничего», — заключил Пушков.

Ранее сообщалось, что в Госдуме осудили протест Украины из-за нахождения Медведева в Крыму.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.