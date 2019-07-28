Зеленскому ответили на требование уволить главу полиции Днепропетровска

Глава полиции Днепропетровской области генерал Виталий Глуховеря отреагировал на требование президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку, передает РЕН.

На своей странице в фейсбуке он написал, что готов предоставить по интересующему президента делу любую информацию.

Полицейский утверждает, что он участвовал в конфликте, а лишь являлся его свидетелем, пытаясь примирить стороны. Глуховеря подчеркнул, что он «стоял на стороне правды».

Зеленский захотел увольнения из-за публикации видео, на котором Глуховеря вызвал подразделение специального назначения КОРД для задержания патрульных полицейских, которые остановили его автомобиль за нарушение правил дорожного движения.