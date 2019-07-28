Тело врага депутата Пашинского нашли на Украине

В Малиновском районе Житомирской области полицейские нашли труп 23-летнего Ильи Обихода по кличке «Француз», к убийству которого могут иметь отношение люди из окружения народного депутата Украины Сергея Пашинского. Об этом информирует телеканал «ТСН».

До обнаружения Обиход находился в розыске, как пропавший без вести. По факту престпуления заведено уголовное дело по статье УК «Умышленное убийство».

Как известно, «Француз» был задействован в выборах, где отвечал за поиск однофамильцев одного из кандидатов, которых потом нужно было зарегистрировать на его округе клонов.

Сообщается, что именно Обиход на выборах в парламент навязывал борьбу Пашинскому. При этом сам депутат не признает вину в причастности к убийству.

Ранее стало известно, что против Пашинского завели дело.