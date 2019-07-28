Партия Медведчука выдвинет своих кандидатов в мэры городов Украины

Глава политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что она станет выдвигать свои кандидатуры на должности в мэры 11 украинских городов. Об этом информирует сайт телеканала «112 Украина».

По словам Медведчука, партия выдвинет кандидатуры на должности градоначальника Запорожья, Мариуполя, Одессы, Харькова и других городов Украины.

Кроме того, Медведчук отмечает, что участие в выборах мэра Киева остается под вопросом.

Также политик заявил, что партия постарается не допустить продолжения власти пока еще действующих мэров городов.

По словам Медведчука, они занимают свои должности «по случайному недоразумению».

Ранее Медведчук рассказал, как обнищала Украина.