Трамп хочет приравнять антифашистов к террористам

Президент США Дональд Трамп предложил приравнять движение американских антифашистов в США (ANTIFA) к статусу террористической организации. Об этом он написал в своем твиттере.

Отмечается, что американский глава назвал представителей движения «сумасшедшими трусливыми леворадикалами».

По мнению Трампа, участники антифашистской организации бьют людей, которые не могут дать сдачу, по голове бейсбольными битами.

Уточняется, что президент США также сравнил организацию с считающейся наиболее опасной в стране бандой латиноамериканцев MS-13.

Трамп добавил, что приравнивание ANTIFA к террористической организации облегчит работу полиции.

Ранее сообщалось, что Трамп обвинил бывшего президента США Барака Обаму в наступлении холода в Белом доме.