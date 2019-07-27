Видео погружения Путина к месту гибели подлодки появилось в Сети

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В Сети появилось видео погружения российского лидера Владимира Путина в батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе. Об этом сообщает телеканал «ТВЦ».

На видеозаписи видно, как глава государства в кабине спускаемого аппарата осматривает дно залива.

Кроме того, президент из батискафа разглядывает с разных сторон подводную лодку Щ-308 «Семга», которая затонула в годы Великой Отечественной войны.

Согласно каналу, перед началом погружения Путину рассказали о борьбе подводников СССР с фашистами на Балтике.

Также, как подчеркивается, исследовали узнали, что подлодка погибла между 24 и 26 октября 1942 года от взрыва немецкой мины. На ее борту находились 40 человек, все они погибли.

Ранее Путин поделился впечатлениями от погружения к месту гибели подлодки.