Видео погружения Путина к месту гибели подлодки появилось в Сети
В Сети появилось видео погружения российского лидера Владимира Путина в батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе. Об этом сообщает телеканал «ТВЦ».
На видеозаписи видно, как глава государства в кабине спускаемого аппарата осматривает дно залива.
Кроме того, президент из батискафа разглядывает с разных сторон подводную лодку Щ-308 «Семга», которая затонула в годы Великой Отечественной войны.
Согласно каналу, перед началом погружения Путину рассказали о борьбе подводников СССР с фашистами на Балтике.
Также, как подчеркивается, исследовали узнали, что подлодка погибла между 24 и 26 октября 1942 года от взрыва немецкой мины. На ее борту находились 40 человек, все они погибли.
Ранее Путин поделился впечатлениями от погружения к месту гибели подлодки.