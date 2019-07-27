Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА «Новости».

С таким требованием он обратился к главе МВД Арсену Авакову.

Такое решение было принято из-за публикации видео, на котором Глуховеря вызвал подразделение специального назначения КОРД для задержания патрульных полицейских, которые остановили его автомобиль за нарушение правил дорожного движения.

Спецназовцы отвезли патрульных в кабинет Глуховери, где генерал провел с ними беседу.

Зеленский в свою очередь заявил, что время безнаказанности для чиновников «навсегда прошло».