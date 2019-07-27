Путин осмотрел предметы с затонувшего в XIX веке судна

Президент России Владимир Путин во время погружения на батискафе в районе Севастополя, август 2015...
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин во время посещения острова Гогланд осмотрел редкие предметы, поднятые с борта судна, затонувшего в XIX веке, передает РИА «Новости».

Вместе с Путиным редкие находки осмотрел министр обороны Сергей Шойгу.

В частности, в коллекции оказались посуда, текстиль и древний секстант.

Представитель Русского географического общества Роман Прохоров рассказал, что потерпевшее крушение у берегов острова судно принадлежало британскому флоту.

Прохоров также выразил сожаление, что президенту не удалось совершить погружение к этому судну.