Путин осмотрел предметы с затонувшего в XIX веке судна

Президент России Владимир Путин во время посещения острова Гогланд осмотрел редкие предметы, поднятые с борта судна, затонувшего в XIX веке, передает РИА «Новости».

Вместе с Путиным редкие находки осмотрел министр обороны Сергей Шойгу.

В частности, в коллекции оказались посуда, текстиль и древний секстант.

Представитель Русского географического общества Роман Прохоров рассказал, что потерпевшее крушение у берегов острова судно принадлежало британскому флоту.

Прохоров также выразил сожаление, что президенту не удалось совершить погружение к этому судну.