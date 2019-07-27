Путин поделился впечатлениями от погружения к месту гибели подлодки

Российский лидер Владимир Путин поделился своими впечатлениями от погружения в батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, погружение оставило у него яркие впечатления.

«Впечатления, я бы сказал, яркие», — отметил Путин.

Он также добавил, что это было не первое его погружение в воду.

В связи с этим, подчеркнул глава государства, впечатления остались не столько от погружения, сколько от объекта, который ему удалось увидеть. Речь идет о подводной лодке Щ-308 «Семга», которая затонула в годы Великой Отечественной войны.

Президент уточнил, что он не управлял батискафом во время погружения.

Ранее сообщалось, что Путин погрузился в батискафе к месту гибели подлодки.