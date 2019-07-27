Трамп обвинил Обаму в наступлении холода в Белом доме

Президент США Дональд Трамп высказал претензии бывшему американскому лидеру Бараку Обаме из-за плохой системы кондиционирования в Белом доме. Об этом информирует ТАСС.

Американский лидер жалуется, что в западном крыле здания теперь «либо очень холодно, либо жара».

Президент США винит в этом администрацию Обамы, которая распорядилась установить там новую систему кондиционирования.

Трамп также отмечает, что прежняя система была лучше.

Ранее Трамп обрадовался выступлению Роберта Мюллера на слушаниях в конгрессе США.