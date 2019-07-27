Трамп обвинил Обаму в наступлении холода в Белом доме
close
Президент США Дональд Трамп высказал претензии бывшему американскому лидеру Бараку Обаме из-за плохой системы кондиционирования в Белом доме. Об этом информирует ТАСС.
Американский лидер жалуется, что в западном крыле здания теперь «либо очень холодно, либо жара».
Президент США винит в этом администрацию Обамы, которая распорядилась установить там новую систему кондиционирования.
Трамп также отмечает, что прежняя система была лучше.
Ранее Трамп обрадовался выступлению Роберта Мюллера на слушаниях в конгрессе США.