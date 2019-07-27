Германия жаждет сближения с Россией

Большинство жителей Западной и Восточной Германии выступают за улучшение отношений с российской стороной. Об этом говорится в статье немецкой газеты Der Tagesspiegel.

Опираясь на данные опроса, издание утверждает, что выстраивания более близких отношений с Россией хотят около 54% жителей Западной Германии и 72% граждан из Восточной части страны.

Как пишет газета, многие жители Германии признают западную политику против России неверной. Акцент делает на том, что ФРГ лучше понимает российскую сторону, так как хорошо с ней знакома, говорится в статье.

«Россия — наш гигантский сосед, они настолько близки к нам, что мы не можем просто столкнуться с конфронтацией», — добавляет газета.

Ранее сообщалось, что антироссийские санкции признали бесполезными в Германии.