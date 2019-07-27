В Госдуме отреагировали на слова МИД о «российском шпионе» в Австрии

Депутат комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал «излишне политизированной историей» после реакции российского МИД на заявление Австрии о россиянине Игоре Зайцеве, подозреваемого в секретной деятельности в пользу ГРУ. Об этом он рассказал RT.

До этого МИД России назвал вбросом ситуацию с «российским шпионом» в Австрии.

По мнению Морозова, если бы эти данные были правдой, то о них бы не узнал никто из широкой общественности и журналистов, так как сотрудники спецслужб не ищут виновных с привлечением СМИ.

Депутат отметил, что, если к россиянам в Австрии есть какие-то претензии, то стране стоит воспользоваться международными нормами.

Ранее сообщалось, что Австрия объявила в розыск «сотрудника ГРУ Игоря Зайцева».