В Госдуме рассказали о контактах с партией Зеленского

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий рассказал о контактах депутатов украинской партии «Слуга народа» с российскими парламентариями. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, представители партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» выходили на связь с депутатами Госдумы России.

Он заявил, что не может назвать их имена в силу ситуации на Украине и предложил не «подставлять» их.

Ранее сообщалось, что в Верховную раду прошли пять партий по итогам подсчета 100% голосов. Выборы на Украине прошли 21 июля.