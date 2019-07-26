В Госдуме рассказали о контактах с партией Зеленского

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Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии «Слуга народа» Дмитрий... Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии «Слуга народа» Дмитрий...
Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии «Слуга народа» Дмитрий...
РИА «Новости»

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий рассказал о контактах депутатов украинской партии «Слуга народа» с российскими парламентариями. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, представители партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» выходили на связь с депутатами Госдумы России.

Он заявил, что не может назвать их имена в силу ситуации на Украине и предложил не «подставлять» их.

Ранее сообщалось, что в Верховную раду прошли пять партий по итогам подсчета 100% голосов. Выборы на Украине прошли 21 июля.