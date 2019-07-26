Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за участие в акции 27 июля

Московская прокуратура предупредила об ответственности за участие в несанкционированной акции, которую оппозиция планирует провести в столице 27 июля.

«Указанное мероприятие с органами исполнительной власти Москвы в установленном порядке не согласовано. Организация несогласованного публичного мероприятия и участие в нем влекут установленную законодательством Российской Федерации ответственность», – цитирует сообщение столичной прокуратуры ТАСС.

В ведомстве уточнили, что организаторы этого мероприятия – Анастасия Брюханова, Юлия Галямина, Кирилл Гончаров, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Максим Круглов, Дмитрий Клочков, Сергей Митрохин, Елена Русакова, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Сергей Цукасов, Роман Юнеман, Константин Янкаускас, Илья Яшин.

Они уже ранее предостерегались о недопустимости нарушения законодательства в связи с организацией аналогичной акции 14 июля.