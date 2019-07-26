В СПЧ призывают организаторов сомнительной акции идти в суды, а не на улицы

Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека выражают обеспокоенность в связи с возможными нарушениями действующего законодательства и общественного порядка в столице в субботний день накануне праздника Дня Военно-морского флота, передает РАПСИ.

«Столичная полиция официально предупредила москвичей и гостей столицы о том, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие - незаконно, и попросила воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой. В соответствии с законом будут предприняты все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан. Прокуратура города Москвы также предупредила об ответственности за участие в несанкционированных массовых публичных мероприятиях», - говорится в обращении за подписью сопредседателя президиума СПЧ Игоря Борисова и члена Совета, председателя Ассоциации «Гражданский контроль» Александра Брода.

Совет разделяет обеспокоенность в связи с возможными нарушениями действующего законодательства и общественного порядка в столице в субботний день накануне праздника Дня Военно-морского флота.

«В тоже время считаем необходимым напомнить организаторам сомнительной акции: свое несогласие с решениями избирательных комиссий они должны выражать не на площадях, а в соответствии с общепринятыми правовыми механизмами обжалования в вышестоящих комиссиях или в судах. Справедливо напомнила председатель ЦИК России Элла Памфилова о том, что «эффект митингов для решения проблемы – ноль. Мы не политический орган, мы правоприменительный и обязаны обеспечивать контроль за исполнением законодательства». Мы призываем граждан проявить благоразумие и не поддаваться на провокационные действия организаторов незаконной акции», - говорится в обращении.

В то же время Борисов и Брод обращают внимание правоохранителей на необходимость действовать в строгом соответствии с законодательством при обеспечении общественного порядка.

Члены СПЧ продолжат общественный контроль за соблюдением избирательных прав и свобод граждан.