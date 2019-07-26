Лукашенко оценил свой рейтинг в России в более чем 60%

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет рвать отношения с Россией «ни за какие деньги», сообщает РИА «Новости».

По его словам, Минск хочет хороших отношений с Западом. При этом он назвал Россию «братской».

«Я понимаю, что такое ЕС и Америка, но мы ни в коем случае никогда не станем рвать отношения, ни за какие деньги, с братской Россией», — заявил он.

Он также отметил, что в России «наши люди», она всегда подставит плечо, а рейтинг президента Белоруссии, по его словам, в РФ «за 60%».