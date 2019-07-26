Эксперт прокомментировал «хорватский сценарий» для Донбасса

Заявление посла Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине Александра Левченко об использовании «хорватского сценария» в ДНР и ЛНР прокомментировал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, сообщает RT.

Он сказал, что эта инициатива — ничто иное, как военная операция с уничтожением и изгнанием населения мятежного региона.

Эксперт считает, что сейчас у Киева нет возможности для развития «хорватского сценария» в Донбассе. Он также отметил, что Киеву стоило бы сосредоточиться на выполнении Минских соглашений.

Ранее сообщалось, что в Донбасе хотят ввести «хорватский сценарий».