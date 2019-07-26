На Украине захотели увидеть «хорватский сценарий» в Донбассе

На Украине сочли «хорватский сценарий» наиболее подходящим вариантом для освобождения Донбасса.

С такой идеей в интервью выступил посол Украины в Хорватии Александр Левченко.

Согласно его предложению, в регион необходимо ввести иностранных военных, которые смогут разоружить местных военнослужащих.

Левченко отметил, что убежден в том, что только миротворцы из других государств смогут справится с задачей организации выборов в регионе.