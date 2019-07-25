Появились подробности о разыскиваемом Австрией «шпионе ГРУ»
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Прокуратура австрийского Зальцбурга сообщила новые подробности о разыскиваемом гражданине России Игоре Зайцеве. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно поступившим сведениям, 65-летний Зайцев подозревается в том, что он будучи офицером ГРУ пытался завербовать 70-летнего полковника австрийских вооруженных сил в отставке.
Сообщается, что россиянин хотел сподвигнуть бывшего военного к оказанию помощи секретной разведывательной службе в ущерб Австрии.
Как отмечается, Зайцева подозревают в склонении отставного полковника к выдаче государственных и военных тайн.
Ранее сообщалось, что россиянина разыскивают за шпионаж.
Российская сторона обвинения пока не комментировала.