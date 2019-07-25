Появились подробности о разыскиваемом Австрией «шпионе ГРУ»

Прокуратура австрийского Зальцбурга сообщила новые подробности о разыскиваемом гражданине России Игоре Зайцеве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно поступившим сведениям, 65-летний Зайцев подозревается в том, что он будучи офицером ГРУ пытался завербовать 70-летнего полковника австрийских вооруженных сил в отставке.

Сообщается, что россиянин хотел сподвигнуть бывшего военного к оказанию помощи секретной разведывательной службе в ущерб Австрии.

Как отмечается, Зайцева подозревают в склонении отставного полковника к выдаче государственных и военных тайн.

Ранее сообщалось, что россиянина разыскивают за шпионаж.

Российская сторона обвинения пока не комментировала.