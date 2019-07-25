Эксперт оценил плюсы голосования по выборам губернатора Петербурга на дачных участках

Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян прокомментировал организацию голосования по выборам губернатора Петербурга на экстерриториальных (дачных) участках.

«Когда обсуждается такой механизм, а он уже был опробован уже один раз на примере Москвы. Это было голосование выносное в том числе в Московской областях и в соседних областях — Тульской и Калужской, по-моему.

И тогда, собственно, ничего страшного не случилось, то есть ожидание, что на этих участках будет какое-то рекордное по активности избирателей или по разбросу голосов голосование или будут какие-то проблемы с наблюдателями или с чистотой голосов, они, в общем-то не оправдались.

Была относительно умеренная явка, не сказать, что голосование на этих участках что-то решило. Но такая возможность [у избирателей] была. Очевидно, что Беглов и собственно другие кандидаты Петербурга, наверное, смотрят на этот опыт и не имеют ничего против такой инициативы.

Говорить о том, что в Ленинградской области и в других областях внезапно как-то по-другому себя поведут избиратели: начнут яростно идти голосовать или, наоборот, отказываться и портить бюллетени, я думаю, не будет ничего такого.

Это будет голосование выходного дня, когда, собственно, значительное количество горожан выбирается на отдых. И, собственно, если у них будет возможность пойти проголосовать, есть вероятность, что часть из них этим правом воспользуются», — отметил Кирьян.