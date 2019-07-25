New Yorker оценил степень сумасшествия Джонсона

__is_photorep_included12532063: 1

Новый британский премьер Борис Джонсон, как и его предшественница Тереза Мэй, занял пост во время серьезного национального бедствия после того, как за его кандидатуру проголосовали члены Консервативной партии. The New Yorker замечает, что на этом сходство двух политиков заканчивается.

Отмечается, что у Джонсона мало тех положительных качеств, которые были у Мэй. Никто не назовет его честным. В то же время бывший премьер была неловкой, не способной дать хорошее представление о том, как страна будет выглядеть после Brexit. У Джонсона нет таких недостатков. Теперь все гадают, что будет дальше. Соединенное Королевство должно покинуть Евросоюз 31 октября. Джонсон пообещал британцам согласовать более выгодную сделку с ЕС в следующие 99 дней. При этом все знают, что обычными средствами этого достичь невозможно. Автор замечает, что, похоже, план Джонсона заключается или в том, чтобы быть достаточно сумасшедшим, чтобы закончить политические и экономические отношения с ближайшими соседями, выйдя из состава ЕС без сделки, или убедить их, что такое возможно.

В материале отмечается, что Джонсон никогда не был эффективным политиком. Он справился с обязанностями мэра Лондона, но на посту глава МИДа совершал ошибки. Единственное утешение заключается в том, что он придерживается либеральных, а не экстремистских взглядов. В то же время он несерьезен и беспринципен, поэтому невозможно сказать, будет ли он осмысленно поддерживать либеральные идеи. При этом, по мнению автора, он мог бы быть забавным или безобидным премьером, если бы страна была стабильной, а в Белом доме не было бы Дональда Трампа. Если Британия не достигнет соглашения с ЕС, ее ждет хаос.