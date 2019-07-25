На Порошенко напали

Несколько человек напали на экс-президента Украины Петра Порошенко, когда он вышел с допроса из Государственного бюро расследований, передает РИА «Новости».

У здания его встретили противники с криками «вон!». Один человек прыгнул на капот машины, когда к ней подошел бывший глава государства, другой — распылил охраннику в глаза слезоточивый газ.

Охрана политика успела среагировать, но нападавшие скрылись.

В настоящий момент их ищет полиция.

Сам Порошенко сел в автомобиль и уехал.

Ранее сообщалось, что допрос в рамках расследования по делу о продаже завода «Кузница на Рыбальском» длился час.