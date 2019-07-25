На Украине вспомнили об историческом союзе с «независимым Крымом»

В Конституцию Украины при власти Владимира Зеленского может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил в эфире ATR советник украинского президента по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев.

По его словам, уже сейчас уже работает прообраз комитета парламента «по оккупированным территориям», в котором одобряют перспективу создания «крымской национальной автономии».

Потураев добавил, с XIX века, когда перестала существовать Российская империя, Украина сотрудничала с «независимым» Крымским ханством.

Советник заявил, что «Россия проглотила Крым – независимое государство, веками независимое», а также отметил, что полуостров не является турецкой колонией.

«Крымское ханство, как известно, было союзником Украины во время освободительной войны Богдана Хмельницкого», — заключил он.

Ранее Потураев заявил, что в стране не будут помышлять о размене Крымского полуострова на Донбасс.