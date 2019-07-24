Навальный арестован на 30 суток

В Москве суд арестовал Александра Навального на 30 суток. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, суд принял такое решение за призывы Навального к участию в несанкционированной акции, чтобы поддержать независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Уточняется, что его признали виновным по статье «Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга».

Сам задержанный не признал свою вину, отметив, что он не делал никаких призывов.

Кроме того, он попросил отсрочить исполнение административного ареста, поскольку он хочет посетить концерт группы Rammstein.

Ранее сообщалось, что Навального задержали во время пробежки.