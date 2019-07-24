Джонсона уличили в копировании Билла Клинтона

Нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обвинили в том, что он повторил речь бывшего президента США Билла Клинтона. Об этом пишет The Guardian.

Как отмечают в издании, некоторые слова в речи нового премьера-министра один раз уже им повторялись.

Сообщается, что это касается фразы Джонсона про то, что люди, которые делают ставки против Великобритании, теряют свои рубашки.

Как известно, практически тоже самое Клинтон сказал во время своего выступления на демократической конвенции 2012 года.

Ранее сообщалось опервых указаниях Джонсона после вступления в должность.