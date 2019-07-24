В Киеве объявили о скором возвращении моряков

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о достигнутой между Киевом и Москвой договоренности по освобождению украинских моряков, арестованных в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, решение принято Международным трибуналом по морскому праву. Сейчас вносятся последние штрихи, доделывается документация.

При этом сообщается, что адвокат Николай Полозов, а также уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова не подтвердили наличия договоренности относительно дальнейшей судьбы моряков из Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский настаивал на освобождении украинских моряков на особых условиях.