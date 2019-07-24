Закрыто дело против Берлускони

Итальянский суд прекратил дело против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони в рамках дела о коррупции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В марте 2016 года Госсовет отменил решение суда о том, что экс-премьер должен был передать 9,99% акций на сумму около €1 млрд принадлежащего ему банка Mediolanum. Прокуратура считает, что это решение может быть коррупционным.

Судья сказал, что расследование выявило некоторые «аномалии», но собранных доказательств недостаточно для продолжения рассмотрения дела, отметили источники.

Ранее стало известно, что бывшая секретарша Берлускони оставила ему наследство в €3 млн.