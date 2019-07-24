На Мэй наехали всем парламентом

Лидер британской оппозиции Джереми Корбин раскритиковал уходящую в отставку премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.

«За три года вашего премьерства уровень бедности пошел вверх! Уровень криминала пошел вверх! Размер классов в школах тоже пошел вверх!» — сказал Корбин.

Находящиеся в зале депутаты-тори начали вторить ему и громко кричать «вверх!».

В ходе обсуждения Корбин кричит на Мэй и его поддерживают громкими криками.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

После Мэй выступит с короткой речью, а ее отставку примет королева Елизавета II.