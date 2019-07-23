ФБР обвинила Россию во вмешательстве в избирательные процессы

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Maxim Shemetov/Reuters

Глава Федерального бюро расследований (ФБР) США заявил о том, что Россия продолжает вмешиваться в американские избирательные процессы. Об этом сообщает ТАСС.

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