National Interest оценил «президентское шоу» Зеленского

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Обозреватель Грейсон МакСвейн The National Interest напомнил о том, что в прошлом президент Украины Владимир Зеленский был комиком, и сравнил его нахождение у власти с шоу.

Отмечается, что выборы в Верховную раду обернулись для партии Зеленского успехом, но в настоящее время неизвестно, сможет ли президентское шоу столкнуться с реальностью, а правительство Зеленского — выполнить обещания по борьбе с коррупцией и управлять страной эффективно. Издание замечает, что глава государства решил начать со смены состава исполнителей. Помимо досрочных выборов в Раду, Зеленский потребовал от парламента уволить главу МИДа, главу СБУ, генпрокурора и главу минобороны.

Автор замечает, что, кроме состава исполнителей, ему нужно сменить декорации. Чтобы избавиться от символов роскоши в своей администрации, Зеленский решил перенести свой офис в Украинский дом. Также лидер позиционирует себя как президента, который представляет всю страну. Его курс более привлекателен для сочувствующих России украинцев на востоке страны. Сам он открыто говорит по-русски. Несмотря на высокие оценки общественности Украины, до сих пор было мало существенных политических инициатив или прогресса в проведении реформ. Зеленский без сомнения пользуется поддержкой народа. Пока украинцы любят «шоу президента», и, возможно, скоро он превратит свои рейтинги в политическую выгоду.