Он будет великолепен: Трамп поздравил Джонсона
close
Президент США Дональд Трамп поздравил Бориса Джонсона с избранием на пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Об этом он написал в своем твиттере.
По его мнению, на этом посту Джонсон будет «великолепен».
«Поздравляю Бориса Джонсона с избранием новым премьер-министром Соединенного Королевства. Он будет великолепен!» — написал Трамп.
Ранее Борис Джонсон выиграл гонку за пост премьер-министра Великобритании.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.