Партия Порошенко теряет позиции

Партия бывшего главы Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» опустилась на четвертое место, передает РИА «Новости».

Сообщается, что такие результаты были получены после обработки 93% голосов. Так, у «Европейской солидарности» 8,13% голосов.

Третью строчку заняла партия экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» с 8,18%.

Партия действующего президента Владимира Зеленского «Слуга народа» получила 43,13% на данный момент. За ней идет «Оппозиционная платформа - За жизнь» с 13,05%.

На третьем месте расположилась партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» с 5,85%.

Ранее Вакарчук предложил ввести закон о «сосуществование» Украины и России.