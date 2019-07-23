Партия Зеленского сохраняет лидерство обработки более 90%

Украинский ЦИК опубликовал итоги голосования избирателей на парламентских выборах после обработки 90% голосов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ЦИК, на первом месте находится партия украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа». Она после обработки более 90% протоколов набирает 43,10% голосов украинцев.

Второе место занимает партия «Оппозиционная платформа» с 12,94% голосов. Далее «Батькивщина», набравшая 8,18%, и партия экс-лидера страны Петра Порошенко «Европейская солидарность» с 8,18%. Разрыв между двумя партиями на данный момент составляет 858 голосов.

Стоит отметить, что в Раду также проходит партия украинского музыканта Святослава Вакарчука «Голос». За нее проголосовали почти 6% избирателей.

Ранее сообщалось, что партия Зеленского может получить 247 мест в Раде.