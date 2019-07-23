Порошенко беспрестанно вызывают на допрос

Госбюро расследований повторно вызвало пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос. Об этом рассказал директор ГБР Роман Труба, передает «112 Украина».

По его словам, Порошенко будут ждать в четверг, 25 июля. Его планируют допросить за его деяния.

До этого Порошенко ждали на допрос 17 июля, но он не явился. Его адвокат сообщил, что экс-лидер не получал каких-либо уведомлений о вызове на допрос, и не сможет явиться в ведомство 17 июля в связи с тем, что он занимается предвыборной кампанией и находится за пределами Киева.

Ранее сообщалось, что на Порошенко завели 11 уголовных дел.