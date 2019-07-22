Соратник Ельцина прояснил данные о продаже Карелии

Экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис отреагировал на сообщения о планах продать Карелию Финляндии в период нахождения Бориса Ельцина у власти. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Он уточнил, что «такого не было и не могло быть».

С таким комментарием Бурбулис, бывший соратником Ельцина в начале 90-х, выступил после того, как в СМИ появилось интервью экс-замглавы МИДа Андрея Федорова. Тот заявил, что при Ельцине якобы обсуждалась возможность продажи Карелии финнам за $15 млрд.

Федоров заявил, что тогдашнее руководство России якобы работало над этой темой за закрытыми дверями и опасалось огласки.