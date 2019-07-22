МИД России высказался об украинских выборах

МИД РФ прокомментировал итоги выборов в Верховную раду Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По мнению министерства, результаты голосования говорят о том, что граждане Украины устали от политики запугивания властей. Об этом свидетельствует низкий процент голосов за националистические партии страны, такие как «Европейская солидарность», «Свобода» и другие.

В ведомстве подчеркнули, что прошедшие выборы можно назвать «голосованием надежды».

Ранее сообщалось, что представители США рассказал о нарушениях на украинских выборах.