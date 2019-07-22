Генпрокуратура Украины объяснила исчезновение Луценко

В Генпрокуратуре Украины опровергли информацию об «исчезновении» генерального прокурора страны Юрия Луценко, сообщает РИА «Новости».

Представитель генпрокуратуры Украины Лариса Сарган сообщила, что он находится в официальном отпуске.

Ранее от экс-президента Украины Виктора Януковича, а также юриста Андрея Портнова поступала информация, что Луценко «исчез». По их словам, обязанности генпрокурора страны исполняет его первый заместитель-Дмитрий Сторожук.

Ранее Зеленского и Луценко назвали вдохновителями обстрела украинского телеканала.