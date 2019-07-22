Свадебный фотограф Зеленского побеждает на выборах в Раду

В Запорожье кандидат от партии лидера страны Владимира Зеленского Сергей Штепа обгоняет своего соперника, депутата Рады четырех созывов Вячеслава Богуслаева, сообщает «Страна.ua».

После обработки 79,54% протоколов, стало известно, что Штепа набирает 43,64%.

В анкете на сайте ЦИК страны говорится, что Штепа является временно безработным, однако на сайтах Запорожья можно встретить объявления о его услугах как свадебного фотографа.

Ранее сообщалось, что в Одессе Дарт Вейдер также проиграл своему сопернику от партии «Слуга народа».