FAZ сочла выборы на Украине «уникальной сменой элит»

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Половина депутатов в новой Раде не будут иметь значительного политического опыта. Как замечает FAZ, больше всего от этого выиграет партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа».

Издание отмечает, что такую смену элит, как на Украине, редко увидишь в демократической стране. После выборов в Раду по меньшей мере каждый второй депутат в парламенте будет новым. Подобный расклад связан с двумя молодыми политическими силами, которые сами еще не сформировались. Речь идет о «Слуге народа» Зеленского и «Голосе», руководителем которой является фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук. Хотя официальных итогов выборов еще нет, по предварительным подсчетам, партия «Слуга народа» получит большинство голосов для того, чтобы управлять страной без коалиции.

Газета пишет, что представители обеих партий выразили заинтересованность в сотрудничестве. Их успех объясняется протестом против предшествующих элит, коррупции, кумовства, позиционной войны в Донбассе и того факта, что одна из самых больших европейских стран по территории в настоящее время является одной из самых бедных. Сменилась не только политическая элита, но география выборов. В прошлом на Западе страны концентрировались проевропейские и обладающие национальным сознанием силы, число их сторонников уменьшалось в центре и на востоке страны. Однако в настоящее время вся страна «более или менее» поддерживает партию «Слуга народа».