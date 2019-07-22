Об опасности победы партии Зеленского предупредила Die Welt

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Сокрушительная победа партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» на выборах в Верховную Раду имеет значение для всего континента, пишет Die Welt.

Как отмечается, если Зеленский согласится на компромисс с Кремлем, это будет иметь масштабные последствия. С 1991 года ни одна партия не получала на Украине такого количества мест. После обработки 30% голосов, партия «Слуга народа» набрала почти 42% голосов. После президентских выборов, которые состоялись весной этого года, где Зеленский набрал более 70% голосов, у него не было опоры в парламенте, теперь будет иначе. Газета замечает, что на Украине, как в другие странах Европы, четко прослеживаются две тенденции: первая заключается в том, что в политику приходит все больше партий, которые родились из движений, часто их возглавляют непрофессионалы; вторая тенденция, которая верна и для «Слуги народа», заключается в направленной «против элит» риторике.

В материале обращается внимание на то, что партия Зеленского не ориентируется на определенную общественную прослойку, а обращается к разным социальным группам, раскалывая общество. Автор полагает, что в этом таится опасность не только для Украины, но и для Европы. Даже если многие сторонники нового украинского лидера поддерживают проевропейский курс страны, многие избиратели голосовали за изменения и хотят снова сблизится с Россией. По мнению автора, компромисс Зеленского с Кремлем означал бы, что границы в Европе можно успешно менять.