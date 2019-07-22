«Слуга народа» может получить 243 места в Раде

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в новоизбранной Верховной раде может получить 243 места и сформировать большинство. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно анализу 50% обработанных ЦИК протоколов, ориентировочно «Слуга народа» может получить 122 места по партийным спискам в Раде и 121 в мажоритарных округах.

Отмечается, что согласно обработке 50% голосов, партия Зеленского набирает 42,45% голосов после обработки 50,01% протоколов. Вторую строчку занимает партия Бойко «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 12,88%. На третьем месте расположилась «Европейская солидарность» Порошенко — 8,64%, за ней «Батькивщина»— 8,01%. Пятое место занимает партия Вакарчука «Голос» и набирает 6,38% голосов.

Как идет подсчет голосов на Украине и каковы первые результаты, «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.