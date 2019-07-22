Партия Зеленского лидирует после обработки 42% протоколов
После обработки 42,62% протоколов результатов выборов на Украине, партия «Слуга народа» набирает 42,31%. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Оппозиционная платформа - за жизнь» получает 12,79%.
Третье место занимает партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность»(8,7%).
«Батькивщина» Юлии Тимошенко получает 8,09%.
«Голос» Святослава Вакарчука — 6,39%.
Ранее сообщалось, что кандидаты от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» выигрывают в 117 одномандатных округах.