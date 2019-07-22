На Украине рассказали о ловушке для Зеленского

Бывший депутат Рады Александр Попов заявил, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает NewsOne.

По его словам, правительство страны намеренно загоняет украинское государство в долги, чтобы подставить Зеленского.

В качестве аргумента политик назвал невыполнение бюджета, которое составляет около 100 млрд.

Попов пояснил, что украинские министры в сложившейся обстановке выпустили облигации на $9 млрд, которые через полгода нужно вернуть.

Он посетовал, что никто из окружения Зеленского, и он сам никак не отреагировал на произошедшее.

При этом экс-депутат подчеркнул, что, если глава государства не прислушается к нему, то проблемы будут не только у президента, но и у всей страны.

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