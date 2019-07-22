Партия Вакарчука выиграла на выборах в Раду в Антарктиде

Партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» победила на выборах в Раду в Антарктиде. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, за «Голос» в регионе проголосовали пять человек, в то время как за партию украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» проголосовали четыре человека.

Еще двое, уточняется, отдали свои голоса за партию бывшего главы государства Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Ранее Зеленский сделал предложение Вакарчуку по коалиции.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье, 21 июля.