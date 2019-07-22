Лидер партии «Самопомощь» покидает пост после провала на выборах в Раду
Основатель партии «Самопомощь» мэр Львова Андрей Садовой заявил, что он уходит с поста лидера партии после провала на выборах в Раду. Об этом сообщает TCH.
По его словам, очень сложно совмещать роль мэра и лидера партии.
«Я увидел это за эти пять лет. Моя работа — это мэр Львова», — отметил Садовой.
Он добавил, что, если руководитель партии не приводит ее к победе, то он должен уйти в отставку, что является «нормальным демократическим принципом».
Садовой также уточнил, что продолжит состоять в рядах партии «Самопомощи». При этом он не назвал имя нового главы партии.
Как отмечается, на прошедших 21 июля внеочередных выборах в Раду на Украине партия набрала менее 2%.
Ранее сообщалось, что партия украинского лидера Владимира Зеленского лидирует по результатам обработки 1% протоколов.