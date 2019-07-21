В «Голосе» заявили о премьерских амбициях Вакарчука

Лидер партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук может претендовать на пост премьер-министра Украины, заявили в партии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель партии Юлия Клименко заявила, что условием при этом будет формирование кабмина на основе «профессиональных технократичных и патриотичных» министров.

Она отметила, что сейчас вопрос о вхождении партии в какую-либо коалицию не обсуждается.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука обсудить возможность создания коалиции в новой Раде.