Стало известно, сколько кресел в Раде займут кандидаты от партий
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Стало известно, сколько кресел в Верховной раде Украины займут кандидаты от партий по спискам, сообщает «Униан».
Согласно данным, Национального экзит-полла, распределение мест в Раде нового сложится следующим образом: «Слуга Народа» получит 126 мест; «Оппозиционная платформа — За Жизнь» — 33; «Европейская Солидарность» — 26; «Батькивщина» — 22; «Голос» — 18.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука обсудить возможность создания коалиции в новой Раде.